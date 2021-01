Sachsen hat die bundesweit geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen. (Symbolbild)

Sachsen hat die bundesweit geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Demnach würden im Freistaat Stand 2017 mehr als 57.000 Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen von rund 18.200 Pflegekräften versorgt. Von ihnen arbeiteten rund 70 Prozent in Teilzeit. Damit habe Sachsen die bundesweit geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen. "Der Eindruck, dass sich die Arbeitsstunden auf mehrere Schultern verteilen, täuscht jedoch. In Sachsen konzentriert sich ein überdurchschnittlich hoher Arbeitsstundenanteil auf Teilzeitbeschäftigte, die oft einspringen müssen, wenn Kollegen krankheitsbedingt ausfallen", sagte Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer. Das gehe zu Lasten der Gesundheit. Das Personal in Pflegeheimen in Sachsen liege bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten mit durchschnittlich 30 Ausfalltagen an erster Stelle aller Berufsgruppen.