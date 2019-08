Der US-Tabakkonzern Philip Morris will in Sachsen ein neues Logistikzentrum aufbauen. Geplant sei es im Raum Leipzig in Kooperation mit einem Logistikdienstleister, sagte ein Sprecher am Freitag. Nähere Angaben zum genauen Standort wollte das Unternehmen nicht machen. Das neue Logistikzentrum dient als Drehkreuz für das elektrische Tabak-Erhitzersystem IQOS - zwischen 150 und 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Philip Morris will das Logistikzentrum mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern Mitte 2020 in Betrieb nehmen.