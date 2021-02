Der Sinn der Sache ist, möglichst viele Facebook-Konten zu bekommen. Damit kann man eine Menge anstellen. Da geht es darum, dass man an eine Freundesliste von Menschen kommt, die diesem Konto vertrauen. Und dann gibt es Nachrichten wie: "Achtung, mein Konto wurde gehackt" oder "Achtung, ich bin Opfer eines Betrugs geworden und brauche schnell 500 Euro. Wer kann mir helfen?". Dann wird irgendeine Kontonummer angegeben. Es geht darum, Geld zu ergaunern.



Das zweite Problem ist: Wer an das Facebook-Konto kommt, kommt unter Umständen auch an die E-Mail-Adresse des Nutzers. Das bedeutet wiederum, wenn man Zugriff auf ein E-Mail-Konto hat, kann man Zugriff auf alle möglichen Konten über die sogenannte Konto-Zurückstellen-Funktion erlangen. Man klickt auf "Passwort vergessen" und bekommt dann eine Kontroll-Mail an das E-Mail-Konto. Damit kann man das Passwort zurücksetzen. So hangeln sich die Hacker dann durch viele verschiedene Konten und können die ganze Identität übernehmen.



Deswegen ist es sehr wichtig, wenn ein Konto mal gehackt wurde,



sofort zu reagieren

das umgehend rückgängig zu machen und

das Konto sperren zu lassen.