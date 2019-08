Die Rußrindenkrankheit: Fragen und Antworten

Sobald der Pilz den Baum befallen hat, bilden sich am Anfang der Infektion zuerst die sogenannten typischen kleinen Schleimflussflecken am Stamm, bzw. tote Gebiete in der Borke, wie Rindennekrosen. Erste Anzeichen der Erkrankung lassen sich auch an welken Kronen der Bäume ablesen. Später erscheinen an der Rindenoberfläche schwarze Pilzsporen. Unter der Borke breitet er sich dabei weiter aus. Und zum Schluss färbt der Pilz die Rinde pechschwarz, daher kommt auch der Name Rußrindenkrankheit.