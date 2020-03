Medizinstudenten der höheren Semester könnten in der freien Zeit im medizinischen Bereich eingesetzt werden, beispielsweise in Gesundheitsämtern, an Telefonhotlines oder beim Nachvollziehen von Kontaktketten bei Verdachtsfällen, meinte der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresdens, Prof. Michael Albrecht.

Rund 1.500 Intensivbetten stehen nach Angaben der Staatsregierung in Sachsen bereit, um schwere Fälle von Coronavirus-Infizierten zu behandeln. Die Anzahl kann je nach Lage erhöht werden, meinte Mediziner Michael Albrecht. Zudem seien zwei Millionen OP-Masken für Sachsen beschafft worden, um Vorratslücken in den Kliniken wieder aufzufüllen, denn: "Die Vorräte sind in den Häusern knapp geworden", meinte Albrecht. Das Uniklinikum Dresden stellt nach seinen Angaben seit zehn Tagen Desinfektionsmittel selbst her. Es gebe die Mittel auch an umliegende Krankenhäuser ab. Zudem arbeite man mit Herstellern von Schutzmasken aus Stoff zusammen, die in der Region produzierten.

Wir werden keine Engpässe bekommen. Michael Albrecht Professor für Anästhesiologie und Vorstand Uniklinik Dresden