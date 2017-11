In vielen Städten und Orten Sachsens wird am 9. November an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert. In Dresden ruft der Verein Stolpersteine für Dresden dazu auf, an den Gedenksteinen eine Kerze anzuzünden und den Lebenslauf der NS-Opfer vorzutragen. Am früheren Standort der nach Plänen von Gottfried Semper erbauten Dresdner Synagoge erinnert eine Stele an die Opfer der Reichspogromnacht. Die Neue Synagoge wurde nur unweit davon erbaut und 2001 eingeweiht.

In Leipzig wird es am Abend eine zentrale Gedenkveranstaltung am Ort der zerstörten Synagoge geben. Zuvor organisiert die Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft einen Kerzenweg zum Synagogendenkmal in der Gottschedstraße. Anschließend gibt es einen Gedenkgottesdienst in der Thomaskirche. Die große Synagoge der Jüdischen Gemeinde an der Gottsched-/Ecke Zentralstraße, wurde in der Reichspogromnacht in Brand gesteckt. Auch in anderen sächsischen Städten wie Chemnitz, Görlitz, Zwickau und Grimma gibt es Veranstaltungen.