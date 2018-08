Valentin Lippmann hat die Abhöraktion zum Thema im Rechtsausschuss gemacht. Bildrechte: DAVID BRANDT

Das ist diesmal fernab des konkreten Tatvorwurfs ein Exzess an Überwachung, der dazu führt, dass ich zukünftig nicht mehr weiß, mit wem ich mich noch am Telefon unterhalten kann, weil ich könnte ja überwacht werden. So etwas muss man unterbinden, sonst fühlen sich die Bürger unsicher, weil es ja doch sein könnte, dass die Polizei irgendwo mithört. Und die Vielzahl von Betroffenen, mehrere hundert, zeigt, dass es hier um eine riesengroße Dimension geht.