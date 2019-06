Abschiebeflug von Leipzig/Halle nach Afghanistan

Am Flughafen Leipzig/Halle sind am späten Montagabend abgelehnte Asylbewerber und andere ausreisepflichtige Menschen in ihr Herkunftsland Afghanistan abgeschoben worden. Sie wurden unter großen Sicherheitsvorkehrungen aus mehreren Bundesländern zum Flughafen gebracht. Wie viele Menschen an Bord der Chartermaschine waren ist unklar. Afghanische Behörden bestätigten die Ankunft des Abschiebeflugs am Dienstagmorgen in Kabul.