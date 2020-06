AfD-Konvent stellt sich hinterr Meuthen

Der Bundeskonvent der AfD, zu dem am Sonnabend rund 70 Delegierte und mehrere Mitglieder des Bundesvorstandes zusammengekommen waren, fand in Lommatzsch im Landkreis Meißen statt. Neben Parteifinanzen ging es auch um den Parteiauschluss des Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz. Meuthen räumte ein, dass es in der Personalie Kalbitz einen "Dissenz" gebe.