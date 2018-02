Wahrscheinlich wird sich das Rennen aber ohnehin zwischen Droese und Urban entscheiden, die beide in der Partei bekannt sind. Bei vielen Themen sind beide einer Meinung, bezeichnen sich sogar als politische Zwillinge. Beispiel Pegida: Das bisherige Kooperationsverbot gehöre aufgehoben, finden beide. Pegida sei der "vorpolitische Raum" der AfD, sagt Siegbert Droese. Und Jörg Urban meint: "Wenn sich dort keine Entwicklung abzeichnet, die in Richtung rechtsextrem geht - und das seh ich nicht, obwohl das gerne behauptet wird - dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Wahlkampf mit Pegida kooperieren werden."

Entsprechend soll auch ein Antrag auf dem Parteitag diskutiert werden, wonach die sächsische AfD sich auf Bundesebene für eine Überarbeitung der partei-internen Unvereinbarkeitsliste einsetzen soll. Auf dieser Liste stehen vor allem strammrechte Gruppierungen, deren Mitglieder bisher nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen. Teile der sächsischen AfD wollen diese Regelung lockern. Offenbar wäre das durchaus im Sinne von Siegbert Droese. Mit Blick auf die Landtagswahl 2019 sieht er seinen Vorteil gegenüber Mitbewerber Urban im Stil - er stehe eher für Provokation: "Ich glaube, dass in Sachsen eine klare Sprache wichtig bleibt in Zukunft. Und da würde ich mir vielleicht den ein oder anderen kleinen Vorteil versprechen, weil ich in der ein oder anderen Thematik doch inhaltlich einen klareren Ton getroffen habe und auch gerne den Mut zur Provokation gepflegt habe."

Klare Worte findet Droese beispielsweise in puncto Waffen. Er wirbt für einen "freien Waffenbesitz für jeden rechtstreuen Deutschen" - "Volksbewaffnung helfe, Koransprengköpfe zu neutralisieren", schreibt Droese weiter in sozialen Netzwerken.



Es wird spannend, inwieweit solche Äußerungen auf dem Parteitag diskutiert werden. Siegbert Droese rechnet in jedem Falle damit, von den Mitgliedern unter die Lupe genommen zu werden: "Ich denke, grundsätzlich wird man auf einem Parteitag ordentlich geflöht."



Wenn das tatsächlich geschieht, wird Droese sich wohl auch Nachfragen zu seiner Privatinsolvenz gefallen lassen müssen, die nach wie vor läuft. Der gelernte Hotelkaufmann war mit einem Restaurant in der Leipziger Innenstadt in Insolvenz gegangen.