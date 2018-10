AfD Sachsen plant ebenfalls Lehrer-Beschwerdeportal

Auch die sächsische AfD will ein Online-Portal für Beschwerden über Lehrer schaffen. Landesvorsitzender Jörg Urban bestätigte MDR SACHSEN einen entsprechenden Bericht der "Freien Presse". Dort sollen Schüler Lehrkräfte melden können, die linke Ideologien verbreiten und damit nach Ansicht der AfD gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Das Portal soll demnach in den nächsten Wochen starten. Vorbild sei die Hamburger AfD-Fraktion, heißt es in dem Bericht. Einzelheiten werde die Fraktion noch in dieser Woche auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Piwarz: "Ekelhafte Gesinnungsschnüffelei"

Kultusminister Christian Piwarz Bildrechte: dpa Sachsens Kultusminister Christian Piwarz verurteilte das Vorhaben der AfD scharf. "Das ist eine ekelhafte Gesinnungsschnüffelei, wie man sie noch aus Zeiten der Nazi-Diktatur oder von der Stasi kennt", sagte er der "Freien Presse". "Es spricht Bände, wenn sich die AfD wieder solcher Mittel bedienen und zu einer Überwachungsbehörde in eigener Sache aufschwingen will", ergänzte der Minister. Er werde sich klar vor die Lehrer stellen, betonte Piwarz: "Lehrer müssen im Unterricht parteipolitisch neutral bleiben. Aber sie haben eine Pflicht zum demokratischen Diskurs."



Vom Koalitionspartner SPD heißt es in einem Statement: "Da sind offenbar die West-Importe der Fraktion nicht sensibel genug und die ostdeutschen AfD-Abgeordneten absolut geschichtsvergessen", erklärte die bildungspolitische Sprecherin Sabine Friedel. Die Lehrer ermutigte sie, das geplante Portal im Unterricht zu nutzen: "An diesem Beispiel lassen sich Lehrplaninhalte verschiedener Fächer gut abbilden - von Geschichte und Gemeinschaftskunde bis hin zum Ethikunterricht."

Verband: Lehrer dürfen ihre Meinung äußern

Der Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes, Jens Weichelt, warnte davor, jedes Wort eines Lehrers an den Pranger zu stellen. Lehrkräfte dürften eine eigene Meinung haben, betonte Weichelt. "Ich möchte es keinem Lehrer übelnehmen, dass er auch zu bestimmten Dingen, die ihn bewegen, eine Meinung hat und diese auch äußert", erklärte der Gewerkschafter.

Kritik kommt auch von den Linken im Landtag sowie den ehemaligen AfD-Abgeordneten der Blauen Partei. Andrea Kersten von der Blauen Partei erklärte, mit so einem Online-Formular werde impliziert, dass man Lehrern nicht mehr vertraut, Neutralität im Klassenzimmer walten zu lassen. Sie würden unter Generalverdacht gestellt.

Es ist schon eigenartig: Erst kürzlich durfte sich der Sächsische Landtag mit dem Antrag der AfD-Fraktion 'Keine Staatsbürgerkunde 2.0' befassen, nun legt dieselbe Fraktion mit ihrer Ankündigung eines Denunzianten-Portals ein ebensolches Gebaren an den Tag, wie es den Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR prägte. Andrea Kersten bildungspolitische Sprecherin der Blauen Partei

Viele satirische Einträge

Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt vermutet, dass die AfD mit dem "Petz- und Hetz-Portal" einschüchtern will. "Ich wünsche mir daher, dass die demokratische Zivilgesellschaft diesen Versuch der AfD, Angst und Schrecken zu verbreiten, mit phantasievollen Mitteln ins Leere laufen lässt", so Gebhardt.

In Hamburg haben inzwischen zahlreiche Lehrer, Eltern und Schüler zu diesen "phantasievollen Mitteln" gegriffen. Sie nutzten das Portal für unzählige satirische Einträge. Sie beschwerten sich beispielsweise über "linksdrehende Joghurtkulturen" in der Schulmensa oder dass sie links sitzen müssen.

AfD Hamburg will Verdachtsfälle prüfen lassen