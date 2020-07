03.07.2020 | 22:41 Uhr Vorgänge bei Sachsens Verfassungsschutz ziehen Kreise

Hauptinhalt

Die AfD im Sächsischen Landtag will die mutmaßlich rechtswidrige Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor Gericht klären lassen. Das bekräftigte Partei- und Fraktionschef Jörg Urban am Freitag in Dresden. Bundessprecher Tino Chrupalla aus Görlitz will außerdem Anzeige gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Gordian Meyer-Plath erstatten. Meyer-Plath hatte die Daten speichern lassen und sich geweigert, sie zu löschen. Deshalb wurde er seines Amtes enthoben.