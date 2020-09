Agrarminister wollen sächsischen Vorschlag einer Gemeinwohlprämie berücksichtigen

Die Agrarministerkonferenz hat auf Initiative des sächsischen Landwirtschaftsministers Wolfram Günther beschlossen, bei der nationalen Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU die Gemeinwohlprämie in Betracht zu ziehen. Der Grünen-Politiker sagte nach seiner Rückkehr vom Treffen im saarländischen Weiskirchen, er freue sich über die Unterstützung seiner Ressortkollegen. "Wenn man Umweltschutz in der Fläche betreiben will, geht das nicht ohne die Landwirtschaft." Günther wolle, "dass Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr als Bittsteller abhängig von immer neuen Förderprogrammen sind, sondern dass sie als Umweltdienstleister entlohnt werden und diese Entlohnung verlässlich in ihre betriebswirtschaftliche Planung einkalkulieren können." Es gehe um öffentliches Geld für öffentliche Leistungen.