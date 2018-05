Ab wann Atommüll keiner mehr ist

Tatsächlich hat die Politik keine rechtliche Möglichkeit, Geschäfte mit AKW-Schutt über Bundesländergrenzen hinweg zu unterbinden. Voraussetzung: Das Abfallmaterial ist "freigemessen". Das heißt, es gibt pro Jahr weniger als 10 Mikrosievert Strahlung an die Umwelt ab. Dann wird es offiziell als normaler Bauschutt eingestuft und die Behörden müssen der Deponierung zustimmen.



Zum Vergleich: Die Strahlenbelastung durch natürliche Umwelteinflüsse liegt laut Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland zwischen einem und zehn Millisievert im Jahr, also um das 100- bis 1.000-fache über dem Grenzwert. Für Schmidt ein Beweis für die Ungefährlichkeit des Schutts. Er spielt den Schwarzen Peter zurück an die Grünen: Deren niedersächsischer Umweltminister hätte in seiner Amtszeit durch das Ausweisen von ausreichend Deponiefläche den "Export" verhindern können.

Wer kann was bewirken?

2014 protestierten Anwohner an der sächsischen Deponie Grumbach gegen die Lagerung von AKW-Bauschutt. Bildrechte: dpa Die Anwohner im Umfeld von Deponien, die Grünen und selbst Mediziner halten die AKW-Überreste jedoch für alles andere als unbedenklich und protestieren gegen deren Lagerung in ihrer Nachbarschaft – nicht nur in Sachsen. Volkmar Zschocke stellte im Gespräch mit MDR SACHSEN die Frage: Wenn der Schutt so ungefährlich ist, warum will ihn dann keiner haben? Zumal Deponiebetreibern für seine Entsorgung mehr Geld angeboten wird als für anderen Abfall.



Auch der sächsische Grüne gibt zu: Auf rein juristischem Weg kann Minister Schmidt nichts tun. Dennoch fordert er den CDU-Politiker dazu auf zu handeln: Er soll die von seinem Vorgänger verkündete Vereinbarung gemeinsam mit seinen Amtskollegen tatsächlich treffen und auf die Deponiebetreiber entsprechenden Einfluss ausüben, zum Beispiel durch abfallwirtschaftliche Strategien oder den Abschluss freiwilliger Vereinbarungen - die natürlich eingehalten werden müssen.

Nachgiebigkeit und Standhaftigkeit

Warum der Deponiebetreiber in Wetro dies nicht getan hat, will Zschocke bei diesem erfahren. Und zugleich der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) den Rücken stärken. Diese lehnt es seit 2013 ab, 5.000 Tonnen tritiumhaltige Betonblöcke aus dem ehemaligen Mehrzweckforschungsreaktor Karlsruhe auf ihrer Deponie in Cröbern zu lagern - obwohl die Baden-Württemberger einen Unbedenklichkeitsnachweis vorgelegt haben und dem sächsischen Unternehmen ein lukratives Angebot machten. Die WEV befürchtete jedoch, dass das tritiumhaltige Wasser in den Betonblöcken austreten und damit die Strahlenkonzentration im Sickerwasser der Deponie messbar erhöhen könnte. Bis heute ist das Geschäft nicht zustande gekommen und der Grünen-Politiker hofft, dass es so bleibt.

Willkommenes Streitthema

Dennoch sind bei den Anwohnern der sächsischen Deponien Skepsis, Argwohn und Unsicherheit tief verankert. Und den Politikern bietet der AKW-Schutt auf absehbare Zeit eine sichere Basis für einen überparteilichen Schlagabtausch. Zitate aus dem aktuellen Streitfall:

Bildrechte: IMAGO Kupfer und Schmidt haben die sächsische Öffentlichkeit hinters Licht geführt - mit einem behaupteten Konsens, den es offenbar nie gegeben hat. Volkmar Zschocke Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag