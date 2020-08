Mehr ausländische Berufsabschlüsse anerkannt - besonders im Gesundheitswesen

In Sachsen sind im vergangenen Jahr mehr ausländische Berufsabschlüsse als gleichwertig zu einer deutschen Qualifikation anerkannt worden als 2018. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. 2019 lagen 1.570 Anträge auf Anerkennung vor. 521 im Ausland erworbene Abschlüsse wurden als vollständig gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. 2018 waren es 453 anerkannte Abschlüsse.