Linke-Politikerin aus Sachsen bei Wahlkampf in Thüringen beleidigt und bedroht

Der Linken in Sachsen erklärten auf Anfrage in einer Mitteilung: "Die offenkundigen Nazis haben unsere Wahlkampfhelfern gesagt, diese gehörten 'umgebracht'." Pressesprecher Tilman Loos sagte, diese Morddrohung reihe sich in eine ganze Reihe solcher Vorfälle im Thüringer Landtagswahlkampf ein, die sich sowohl in der digitalen wie analogen Welt abspielen.