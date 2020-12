Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge zu Rundfunkbeitrag ab

Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur ausbleibenden Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgelehnt. Die Richter in Karlsruhe erklärten am Dienstagabend, die öffentlich-rechtlichen Sender hätten nicht ausreichend begründen können, warum sie nicht bis zum Abschluss des Hauptverfahrens auf die möglichen Einnahmen warten könnten. Wann das Bundesverfassungsgericht endgültig urteilen wird ist unklar.



Damit steht nun endgültig fest, dass der Rundfunkbeitrag am 1. Januar 2021 nicht wie geplant um 86 Cent im Monat steigen wird. Grund ist der Widerstand von Sachsen-Anhalt - alle anderen Länderparlamente haben der Erhöhung zugestimmt.