Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Medienberichte relativiert, nach denen Sachsen Corona-Hotspots "abriegeln" will. "Gemeinden abriegeln klingt extrem hart und wäre extrem hart", erklärte Kretschmer am Donnerstag in Dresden. Es seien noch keine ausgangsbeschränkenden Maßnahmen beschlossen worden. Eine solche Entscheidung stehe auch aktuell nicht an. Dennoch müsse der Freistaat darüber nachdenken, was noch getan werden kann und muss, um die Pandemie zu stoppen.

Ministerpräsident Kretschmer hatte am Mittwoch im Landtag gesagt, die pandemische Situation in Sachsen sei derzeit nicht im Griff. Er sprach von einer "extrem angespannten Situation".



Die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche klettert weiter nach oben. In Sachsen lag sie am Mittwoch erstmals über 400. Das ist mit Abstand der höchste Wert im Vergleich aller Bundesländer.



Nach Angaben des Sozialministeriums vom Mittwoch gab es zuletzt in Sachsen 3.154 bestätigte Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie rund 95.500 Menschen mit dem Virus infiziert. Den Angaben zufolge gab es 70 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit starben seit Beginn der Pandemie 1.919 Menschen im Freistaat an oder mit Corona.



Im Frühjahr war wegen hoher Corona-Zahlen beispielsweise in Thüringen Neustadt am Rennsteig komplett unter Quarantäne gestellt worden. Auch in Jessen und Schweinitz in Sachsen-Anhalt war im März vorübergehend eine Quarantäne über gesamte Ortschaften verhängt worden.