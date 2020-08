Sachsen hat in der Corona-Pandemie bislang fast 1.500 Berufspendler aus Tschechien und Polen mit insgesamt rund 2,14 Millionen Euro unterstützt. Der Zuschuss von 40 Euro pro Nacht sei seit Ende März an 918 Pendlerinnen und Pendler aus Polen und 553 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Tschechien ausgezahlt worden, teilte die sächsische Landesdirektion am Dienstag in Dresden mit.