Corona-Beschlüsse: Das sind die Reaktionen aus Sachsen

Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Beendigung des Corona-Lockdowns stoßen in Sachsen auf ein geteiltes Echo. Während die Tourismusbranche sich mehr erhofft hatte, bezeichnen die Industrie- und Handelskammer Dresden sowie der Sächsische Handwerkstag die Maßnahmen als Schritt in die richtige Richtung.

So kritisiert der Landestourismusverband (LTV) Sachsen die fehlende Öffnungsperspektive für den Tourismus. Die bereits bestehenden wirtschaftlichen Probleme würden sich dadurch weiter verschärfen. "Es ist schwer zu verstehen, dass Wirtschaftsbereiche wie der Tourismus mit besseren Kontrollmöglichkeiten mit dem aktuellen Beschluss außen vor bleiben sollen", sagte LTV-Vizepräsident Detlef Hamann und fügte an: „Wir fordern die Politik in Bund und Ländern auf, ihr Wort vom 19. Januar 2021 zu halten und schnellstens eine 'sichere und gerechte Öffnungsstrategie' und Perspektiven für ein bundesweit sicheres Reisen zu vereinbaren.“