Taxifahrer sind am Mittwochvormittag mit ihren Droschken vor dem Landtag in Dresden aufgefahren, um auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam machen. Die Taxifahrer kamen hauptsächlich aus Dresden, Radebeul, Radeberg, Radeburg und Meißen. Es sei aber sachsenweit zur Demo eingeladen worden, sagte Alexander Noack von der Dresdner Taxigenossenschaft. Man wolle mit der Aktion darauf hinweisen, dass das Taxigewerbe durch Corona extrem ins Hintertreffen geraten sei. Der Umsatzrückgang betrage 70 Prozent im Vergleich zum vorigen Jahres.



Man erhoffe sich nun Hilfe vom Freistaat, so Noack. Nach seinen Worten hat Wirtschaftsminister Martin Dulig Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Demo stand unter dem Motto "Fünf nach Zwölf".