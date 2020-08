Zur Eindämmung der Corona-Pandemie können ab sofort Behörden und Einrichtungen in staatlicher und kommunaler Trägerschaft kostenlos eine einfache Online-Anwendung nutzen, um Kontaktdaten von Besuchern digital zu erfassen. Die Staatskanzlei in Dresden teilte mit, über das sächsische Beteiligungsportal könnten sich interessierte Behörden und Einrichtungen für das Verfahren anmelden. Angesprochen werden sollen etwa Museen, Theater und kommunale Sportstätten.



Es werde für die jeweilige Einrichtung eine eigene Webseite erstellt, mittels der die Besucher einfach per Smartphone ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen können, hieß es. Das soll die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung im Fall von auftretenden Corona-Infektionen unterstützen.

Verweis auf Corona-Schutzverordnung

Laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung besteht nach Angaben der Staatskanzlei die Verpflichtung zur Erfassung von Kontaktdaten von Besuchern, wenn der Mindestabstand in bestimmten Einrichtungen und bei Veranstaltungen nicht gewährleistet werden kann oder wenn in einzelnen Gebieten 35 und mehr Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auftreten. In allen anderen Fällen können die Besucher freiwillig ihre Daten hinterlassen.

Freistaat will Datenschutz garantieren