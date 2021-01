Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat an alle Sachsen appelliert, gemeinsam alles dafür zu tun, dass die Corona-Infektionen im Freistaat endlich sinken. Bei MDR SACHSEN kritisierte er am Montag, dass die Corona-Regeln oft noch immer zu lax gehandhabt würden. Dabei sterbe alle acht Minuten ein Mensch in Sachsen an der Folgen oder mit einer Covid19-Erkrankung.



Dulig betonte nochmals, die Einzelhandelsgeschäfte blieben geschlossen, damit die Menschen zu Hause bleiben. Es gehe nicht darum, Gewerbetreibende zu benachteiligen. Die angelaufenen Impfungen seien eine echte Perspektive, dass Beschränkungen in diesem Jahr gelockert werden könnten. Danach werde auch das kulturelle Leben mit einer "neuen Normalität" wieder anlaufen, ist sich der SPD-Politiker sicher.