Die Entscheidung betreffe zwar nur den einzelnen Schüler, hieß es weiter. Man respektiere jedoch den Beschluss und setze die Schulbesuchspflicht im Primarbereich vorerst bis zum 5. Juni aus. Kultusminister Christian Piwarz kündigte dennoch an, den Beschluss beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht anzufechten. Zunächst müssen jedoch Eltern, die sich entscheiden, dass ihr Kind die Schulpflicht zu Hause erfüllen soll, die Schule per Post oder E-Mail formlos darüber informieren.



Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass Kitas und Schulen wieder weitgehend für den Regelbetrieb geöffnet werden. Dafür gelten besondere Hygienekonzepte. Schüler der Schulabschlussklassen, der Vorabschlussklassen sowie die vierten Klassen in den Grundschulen gehen bereits seit einigen Tagen wieder in die Schulen.