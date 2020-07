Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hat in den vergangenen Monaten tausende Anträge an Corona-Hilfen abgewickelt. Vorstandsvorsitzende Katrin Leonhardt sagt: "Corona war ein großer Kraftakt für uns." Bis Ende Juni wurden demnach insgesamt knapp 104.000 Anträge mit einem Volumen von rund 1,42 Milliarden Euro bewilligt. Dazu zählen die Soforthilfen des Bundes sowie landeseigenen Darlehen.

Rund 600 Mitarbeiter seien über Wochen hinweg im Zweischichtsystem auch am Wochenende und an Feiertagen im Einsatz gewesen, um die Anträge zu bearbeiten, sagte Leonhardt. Rund 46.000 Überstunden haben sich bei den insgesamt knapp 1.200 Mitarbeiter angesammelt.



Die 53 Jahre alte Katrin Leonhardt hat zum 1. Juli den Vorsitz der SAB von Stefan Weber übernommen, der sich nach mehr als 25 Jahren bei der Förderbank in den Ruhestand verabschiedet hat.