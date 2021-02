Es ist der dritte Bericht zur Impfsituation, den das Sozialministerium in das Kabinett einbringen will. Die erste Vorlage wurde erstellt, da waren die Impfzentren gerade zwei Tag in Betrieb. 13 Impfzentren und 30 mobile Teams, so war die Annahme, sollten 13.000 Personen in Sachsen impfen pro Tag.

Ein Drittel mehr Personal nötig

Die Annahme war offensichtlich falsch. Zum einen heißt es in dem Papier, das MDR SACHSEN vorliegt und nun ins Kabinett sollte: "Aktuell wird die Impfleistung noch weitgehend durch den Impfstoffbestand limitiert. Die zur Verfügung stehenden Impfstoffe reichen nicht nur nicht aus, um genug Impfstoff für die vielen Anmeldungen zur Impfung zu haben. Auch die Kapazitäten der Impfzentren und mobilen Teams konnten bis dato noch nicht ausgelastet werden."



Andererseits wird aber auch deutlich, dass DRK und Kassenärztliche Vereinigung den Aufwand unterschätzt haben. Dokumentation, Aufklärung und die Betreuung gerade der älteren Personen, die derzeit geimpft werden, seien weitaus intensiver als gedacht und werde das wohl auch bei der nächsten Generation, die geimpft wird bleiben. "Um diesen Mehraufwand zu bewältigen und die geplanten Abläufe im Impfzentrum sicherzustellen, ist ein um circa ein Drittel erhöhter Personaleinsatz der vom DRK organisierten Mitarbeiter erforderlich. Nur so können die avisierten Kapazitäten erreicht werden." Läuft alles nach Plan, soll im Juni in den Impfzentren zwischen 7 und 22 Uhr geimpft werden - bis zu 56.000 Menschen am Tag sollen einen Termin erhalten. Bildrechte: dpa

Ziel im Sommer: 56.000 Impfungen pro Tag

Sollten die Impfstoffe kontinuierlich geliefert werden im zweiten Quartal, könnten schlussendlich im Juni bis zu 56.000 Impfungen am Tag verteilt werden in Sachsen, heißt es. Die Strategie des Ministeriums dafür sieht vor, die Impfzentren zunächst in einem ersten Schritt länger zu öffnen - von 7 bis 22 Uhr. Zudem sollen ab März sukzessive weitere Impfstrecken ausgebaut werde von jetzt 26 auf dann 76.

Für die Kapazitätserweiterung seien 178 Millionen Euro zusätzlich nötig, so die Rechnung des Ministeriums. Darin enthalten sind auch Kosten für weitere Außenstellen und Impfbusse, für den Fall, dass die Kommunen für die mobilen Teams keine vollständig geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Bislang wurden bereits 110 Millionen Euro aus dem Corona-Bewältigungsfond bereitgestellt für die Impfungen. Eines wird aus dem Papier auch deutlich: Je früher die Hausärzte impfen dürfen, desto geringer fallen die Mehrkosten aus.

Kabinett soll Donnerstag entscheiden