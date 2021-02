Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer schließt Osterurlaub in Deutschland und Restaurantbesuche in den Osterferien aus. Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April sei Gift, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Kretschmer erklärte: "Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben." Eine Rückkehr zur Normalität wie im Herbst würde dann auch zu einer Explosion der Infektionszahlen wie im November und Dezember führen. "Die Folge wäre ein harter Lockdown im Frühjahr", ist sich Kretschmer sicher und sagt: "Das müssen wir unbedingt vermeiden!"