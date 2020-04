Dennoch will Sachsen ab Montag die Schüler schrittweise wieder an die Schulen zurückrufen. Regierungschef Kretschmer sagte im Interview mit MDR AKUTELL , Prüfungen für alle Schüler und für Gesellen sollte stattfinden können.

Wir wollen, dass diese Prüfungen in der Mittelschule, in der Hauptschule, die Gesellenprüfung und natürlich die Abiturprüfung stattfinden können. Wir werden ab Montag dann die Schüler auch wieder zurück an die Schulen rufen – Schritt für Schritt – erst einmal diese Klassenstufe und dann werden wir in zwei bis drei Wochen über weitere entscheiden können.

Im ARD-Morgenmagazin kündigte Kretschmer an, dass die Rückkehr zum Alltag dauern werde. Zugleich sagte der CDU-Politiker, dass es dabei auch innerhalb Sachsens noch regional unterschiedliche Regelungen geben werde. In Hotspots, wie aktuell etwa der Region Zwickau mit vielen Erkrankten, müsse man anders agieren, als in anderen Landesteilen. Kretschmer sprach von mehr Quarantäne und mehr Vorsorge dort, wo Infektionen gehäuft auftreten.



Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz über mögliche schrittweise Lockerungen der Kontakt- und Ausgehsperren infolge der Corona-Krise.