Unklar ist bisher, wie hoch die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt ist. Bildrechte: dpa

Besonders stark wurde wegen der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote eine mögliche Zunahme der häuslichen Gewalt diskutiert. Diese hat sich in Sachsen laut Innenministerium bisher nicht bestätigt. Die gemeldeten Fälle seien um 40 Prozent zurückgegangen. Allerdings geht Minister Wöller von einer höheren Dunkelziffer aus und begründet dies damit, dass häusliche Gewalt "oft nicht durch die Opfer, sondern durch Dritte, wie Freunde, Kollegen, Lehrer angezeigt" werde. "Der Zugang zu solchen wichtigen Bezugspersonen ist derzeit eingeschränkt."



Der CDU-Politiker appellierte an Betroffene, sich an die Polizei, den Weißen Rings, Frauenhäuser oder die Seelsorge zu wenden und Hilfe in Anspruch zu nehmen.