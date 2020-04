Am Beginn der Sitzung will Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) eine Regierungserklärung zur Unterstützung der sächsischen Betriebe und Unternehmer geben. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) möchte das Wort ergreifen und den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.



In der Aktuellen Stunde wird über die Lage der besonders von der Krise betroffenen Gastronomie- und Tourismusbranche debattiert. Parallel dazu ist vor den Türen des Landtages ein Protest geplant. Mit einem Buskonvoi durch Dresden wollen Tourismusbetriebe auf ihre Not in der Corona-Krise aufmerksam machen. Unter dem Motto "Rettet die Reisebüros" wollen die Organisatoren darauf aufmerksam machen, dass die Tourismusbranche aus zahlreichen Kleinbetrieben besteht, deren Existenz akut bedroht sei. In den kommenden Wochen drohe der komplette Zusammenbruch vieler Unternehmen und ganzer touristischer Wertschöpfungsketten, hieß es in dem Demo-Aufruf. Am Landtag sollen Forderungen nach Unterstützung an die Politik übergeben werden. Bundesweit sind in mehr als 30 Städten Aktionen geplant.