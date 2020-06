Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sollen mit behördlichen Hygieneauflagen in Sachsen ab 1. September wieder stattfinden können. Das sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Donnerstagmorgen bei MDR SACHSEN nach Beratungen mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vortag. Ziel sei es, dass auch Sportstadien wieder genutzt werden können. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin hatten sich darauf verständigt, dass Großveranstaltungen - mit Ausnahmen - noch bis Ende Oktober verboten bleiben.



In Sachsen sei man im Gespräch mit Veranstaltern von Volks- und Weinfesten sowie Jahrmärkten, um diese Veranstaltungen auch nach dem 17. Juli schon zu ermöglichen, sagte der CDU-Politiker. Es werde jedoch zunächst Zugangsbeschränkungen geben müssen. Man wolle dies nutzen, um mit Blick auf die Weihnachtsmärkte Erfahrungen zu sammeln.