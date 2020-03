Kampf gegen Coronavirus: Sachsen verschärft ab Montag Ausgangsregelungen

Sachsen verschärft im Zuge der Eindämmung des Coronavirus die Vorsichtsmaßnahmen. Dazu tritt in der Nacht zum Montag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Diese sieht erweiterte Regelungen für Ausgangsbeschränkungen vor. "Ab Montag 00:00 Uhr ist das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund in Sachsen untersagt", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Dresden. Obwohl die Staatsregierung weitreichende Allgemeinverfügungen erlassen habe, "treffen sich noch immer viele, ich sage zu viele Menschen im öffentlichen Raum", begründete Wöller diesen Schritt.



Es seien weitergehende Maßnahmen notwendig, um Gruppenbildungen mit mehr als fünf Personen zu unterbinden. Die verschärften Ausgangsregeln sollen ab Montag vorerst für 14 Tage gelten. Die Regelungen seien Bürgermeistern und Landräten in Sachsen einhellig begrüßt worden, teilten deren Vertreter mit.