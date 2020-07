Als Konsequenz aus der Corona-Krise will Sachsens Kultusminister Christian Piwarz die Lehrer besser für den Online-Unterricht schulen. Start solle im September sein, sagte Piwarz im Interview in der MDR SACHSEN-Radiosendung "Dienstags direkt". Details nannte er dabei noch nicht.



Digitaler Unterricht müsse mehr sein, als einen Text in PDF-Format per E-Mail zu verschicken, betont der CDU-Politiker. Es gehe um Videokonferenzen und Webinare, in denen Schülern der Lehrstoff vergleichbar nähergebracht werden kann, wie sonst im Präsenzunterricht im Klassenzimmer.