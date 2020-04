Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise verständigt. Unter anderem hat der Koalitionsausschuss beschlossen, das Kurzarbeitergeld aufzustocken - ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent, ab dem siebten Monat dann auf 80 Prozent des Nettolohns.



Für Haushalte mit Kindern sind 77 beziehungsweise 87 Prozent vorgesehen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig begrüßt das am Mitwochabend in Berlin Beschlossene, sieht aber für Ostdeutschland noch Nachbesserungsbedarf.