Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verweist darauf, dass sich von den Corona-Beschränkungen betroffene Branchen ab Januar auf weniger Hilfen einstellen müssen. So umfänglich wie im Dezember könne die Unterstützung nicht mehr ausfallen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei MDR SACHSEN. Das sei bei der Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch deutlich geworden.