Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet in diesem Schuljahr keinen regulären Unterricht mehr. Es gehe jetzt zuerst darum, dass die Abschlussschüler aller Schularten sowie Auszubildende bei den Industrie- und Handelskammern sowie im Handwerk einen vernünftigen Abschluss machen können, erklärte der CDU-Politiker in der ZDF-Talksendung "Markus Lanz". Alle Lehrer, die in den kommenden Wochen vor den Abschlussklassen im Dienst sind, würden wissenschaftlich begleitet, "auch mit Tests", so Kretschmer.