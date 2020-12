Neun allgemein- und berufsbildende öffentliche Schulen in Sachsen planen aktuell einen Wechselunterricht. Das teilte das sächsische Kultusministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Ziel ist es laut Allgemeinverfügung, in sogenannten Hochinzidenzgebieten mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Anzahl der zeitgleich in den Unterrichtsräumen zu beschulenden Schülerinnen und Schüler zu begrenzen. Laut Ministeriumssprecher Dirk Reelfs können auch nur Schulen in den Wechselunterricht gehen, an denen mindestens ein Schüler oder Lehrer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist. Die Liste der Schulen mit Wechselunterricht wird täglich online aktualisiert .

Ministeriumssprecher Reelfs erklärte, Wechselunterricht gelte generell immer für alle Klassenstufen mit Ausnahme der Abschlussklassen. Diese sollen ausschließlich im Präsenzunterricht den Lehrstoff vermittelt bekommen, um sich optimal auf Prüfungen vorbereiten zu können.



Wechselunterricht bedeutet in der Praxis, dass die Klassen geteilt werden. Eine Hälfte der Klasse erhält Präsenzunterricht, der andere Teil der Klasse wird für das Homeschooling mit Aufgaben versorgt und zu festgelegten Zeiten durch die Lehrkräfte kontaktiert und betreut. Reelfs räumt ein, dass dies eine erhebliche Mehrbelastung für Lehrerinnen und Lehrer bedeute. Nicht nur von der Politik, auch von den Schulen werde deshalb angestrebt, soweit möglich immer einen Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, sagte Reelfs. Wird doch auf vorübergehenden Wechselunterricht ausgewichen, verfahren die Schulen üblicherweise nach dem Modell einer A- und B-Woche. In einer Woche wird die eine Hälfte der Klasse an der Schule unterrichtet, in der anderen Woche dann die andere Hälfte.



Ein sogenanntes Schichtmodell an Schulen in Sachsen ist dem Ministerium den Angaben zufolge nicht bekannt. Dies würde bedeuten, dass die Hälfte der Schülerschaft vormittags und die andere Hälfte nachmittags unterrichtet würde. Gerade im ländlichen Raum würde das nicht zuletzt am Schülerverkehr scheitern, darauf hatten Schulleiter hingewiesen.