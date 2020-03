Nach Bayern wird vermutlich auch der Freistaat Sachsen die Dauer der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verlängern. Das Kabinett wolle die bislang geltende Allgemeinverfügung am Dienstag in eine Rechtsverordnung überführen, kündigte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Montag in Dresden an. Dies biete mehr Rechtssicherheit.