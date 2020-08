Aufklebte Pfeile gehören seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und auch Schulen fast schon zum Standard. So sollen sich die Menschen auf Abstand halten können.

Aufklebte Pfeile gehören seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und auch Schulen fast schon zum Standard. So sollen sich die Menschen auf Abstand halten können.

Aufklebte Pfeile gehören seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und auch Schulen fast schon zum Standard. So sollen sich die Menschen auf Abstand halten können. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Mit einem Vier-Stufen-Plan gegen die Ausbreitung des Coronavirus will Sachsen in das neue Schuljahr starten. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Montag an. Ziel sei es, dass das neue Schuljahr am 31. August im "Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen" beginnt, nach den geltenden Stundentafeln und Lehrplänen.