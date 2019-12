Neue Minister in Sachsen: Das ist das neue Kabinett

Nach monatelangen Verhandlungen steht das neue Kabinett der Landesregierung. Es gibt neue und alte Gesichter, einige Ministerien wurden umbenannt, einige sind ganz neu. So gibt es ab sofort ein Ministerium für Tourismus und eines für die Regionalentwicklung. Aus zehn Ministerien wurden elf. Sieben von ihnen gehen an Unionspolitiker, jeweils zwei an Grüne und SPD. Drei Frauen befinden sich an Ministeriumsspitzen.