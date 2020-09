Diskussion um geplante Diätenerhöhung der sächsischen Parlamentarier

Die Regierungskoalition in Sachsen will die Bezüge der Abgeordneten neu berechnen. Dazu findet im Oktober eine Anhörung im Landtag statt. Danach sollen sich die Abgeordnetenbezüge am allgemeinen Lohnniveau im Freistaat orientieren. Bisher fließen in die Berechnung auch noch das Bruttoinlandsprodukt, das Einkommen der Hartz-IV-Empfänger und der Rentner ein.

Für das kommende Jahr sollen die Diäten einmalig an die Richtergehälter gekoppelt werden. So war es bereits in der Zeit vor 2010 geregelt. Zum 1. April 2021 würden sich die Politikereinkünfte um rund 300 Euro auf mehr als 6.200 Euro im Monat erhöhen. Zu der Grunddiät kommt eine Aufwandsentschädigung für zum Beispiel Büromieten, Fahrt- und Übernachtungskosten von rund maximal 4.350 Euro steuerfrei – je nachdem wie weit entfernt der oder die Abgeordnete von Dresden aus wohnt. Wegen der anhaltenden Corona-Krise kritisiert die Opposition den Schritt. Marika Tändler-Walenta von der Linken stellt die Frage, warum "jetzt so stark erhöht" wird. Menschen in Kurzarbeit oder ohne Arbeit könnten dies nicht nachvollziehen, glaubt Tändler-Walenta.