CDU und SPD in Sachsen für Koalitionsverhandlungen mit Grünen

Die CDU will in Sachsen mit den Grünen und der SPD über die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung verhandeln. Das hat der erweiterte Landesvorstand der Partei am Freitagabend einstimmig entschieden. Sie folgten damit Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer, der sich schon nach den Sondierungsgesprächen für entsprechende Koalitionsverhandlungen ausgesprochen hatte.

Einstimmigkeit auch bei der SPD

Kurz darauf entschied auch der Landesvorstand der sächsischen SPD, Verhandlungen über eine sogenannte Kenia-Koalition aufzunehmen. Wie bei der CDU fiel der Beschluss einstimmig. Parteichef Martin Dulig hatte bereits im Vorfeld dafür geworben. Bei den Grünen soll die Entscheidung am Sonnabend auf einem Parteitag in Leipzig fallen. Sie würden bei erfolgreichen Verhandlungen erstmals in Sachsen mitregieren.

Zum Koalieren verdammt?

Bisher gibt es ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis nur in Sachsen-Anhalt. In Sachsen ist diese Konstellation praktisch die einzige Möglichkeit für mehrheitsfähige Regierung, nachdem alle Parteien eine Koalition mit der AfD und im Fall der CDU auch mit der Linken ausgeschlossen haben. In einem 13 Seiten umfassenden Sondierungspapier haben Union, SPD und Grüne bereits zahlreiche gemeinsame Ziele festgehalten. Allerdings sind auch viele Positionen aufgelistet, bei denen sich die drei Parteien noch uneins sind.

Quelle: MDR/stt/dpa