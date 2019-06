Ehemaliger Landtagspräsident Erich Iltgen gestorben

Der ehemalige Präsident des Sächsischen Landtages, Erich Iltgen, ist tot. Das bestätigte Landtagssprecher Ivo Klatte auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Erich Iltgen war in der Wendezeit ab 1989 Moderator des Runden Tisches in Dresden, Begründer des Sächsischen Forums und Mitglied des Koordinierungsausschusses zur Bildung des Landes Sachsen. Der CDU-Politiker war von 1990 bis 2009 Präsident des Sächsischen Landtags. Erich Iltgen wurde 78 Jahre alt.

In seiner Zeit als Landtagspräsident hatte Iltgen immer wieder mit verbalen Entgleisungen der damals im Landtag vertretenen NPD zu tun. Mehrfach musste er Ordnungsrufe wegen menschenverachtender Äußerungen erteilen. In einem Fall verhängte er sogar ein Hausverbot, als ein NPD-Abgeordneter eine Waffe in den Landtag schmuggeln ließ.