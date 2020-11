Sachsen beschließt Weihnachtsamnestie

Gefängnisinsassen in Sachsen können sich zum Jahresende Hoffnung auf eine vorzeitige Entlassung machen. Wie das Justizministerium mitteilte, können die Staatsanwaltschaften zum Weihnachtsfest die Entlassung von Häftlingen beschließen. Die neue Regel betrifft Gefangene, deren Entlassungstermin in der Zeit zwischen dem 24. November 2020 und dem 6. Januar 2021 liegt. Sie können bereits am 23. November entlassen werden. Damit soll laut Ministerium Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, diese besondere Zeit des Jahres mit ihren Familien zu verbringen.