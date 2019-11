EU-Kohlegebiete verabschieden "Görlitzer Erklärung"

Sachsens Europaminister Oliver Schenk sagte, benötigt würden auch größere Spielräume im Beihilferecht, um Ansiedlungen von Unternehmen in den Kohleregionen stärker fördern und im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Der CDU-Politiker betonte zugleich, erfolgreicher Klimaschutz kann nur gemeinsam mit den betroffenen Menschen und in einem fairen Verfahren gelingen. Allein im Lausitzer Revier stehe die Braunkohle für einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und 20.000 Beschäftigte.

Wir erwarten von der neuen Kommission, dass sie zusätzliche Mittel für Investitionen in Infrastruktur, Unternehmen, Forschung, Innovationen und Fortbildungsmaßnahmen in den nächsten Jahren zur Verfügung stellt.

Der Vize-Generaldirektor für Energie der Europäischen Kommission, Klaus-Dieter Borchardt, erklärte der Transformationsprozess sei eine der Prioritäten der neuen EU-Kommission. Er versicherte den Vertretern der Kohlegebiete, ihre Regionen würden nicht abgehängt, sondern in eine neue Zukunft geführt. Das bedeute, neue wirtschaftliche Kreisläufe entstehen zu lassen, damit die Menschen eine Zukunft haben, so Borchardt.

Die EU-Kohleplattform wurde 2017 in Straßburg gegründet, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den insgesamt 41 europäischen Kohleregionen zu fördern Der Freistaat Sachsen zählt zu den Gründungsmitgliedern. Insgesamt sind in zwölf EU-Mitgliedsstaaten 185.000 Menschen in der Kohleförderung beschäftigt sowie 52.000 in der Kohleverstromung.