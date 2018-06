Der Industriepark Schwarze Pumpe zwischen Hoyerswerda und Spremberg soll weiter ausgebaut werden. Für die neuen Ansiedlungsflächen hat das sächsische Kabinett am Dienstag den Weg frei gemacht. In den kommenden drei Jahren will der Freistaat gemeinsam mit dem Bund und dem Land Brandenburg 100 Millionen Euro investieren. Mehr als 60 Millionen Euro davon kommen aus Sachsen.

Vor allem die Energiebranche, aber auch Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Chemie- und Bauindustrie bekunden den Angaben zufolge ihr Ansiedlungsinteresse. Dem Wirtschaftsminister ist nach eigenen Aussagen wichtig, dass in erster Linie gut bezahlte industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze in der ehemaligen Braunkohleregion entstehen und zwar für die unterschiedlichsten Bildungsniveaus. Dulig rechnet mit mehr als 2.000 Jobs, die durch die Großinvestition in am Standort Schwarze Pumpe entstehen können.