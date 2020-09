Grüne fordern Konsequenzen aus Suspendierung eines Leipziger Polizisten

Die Grünen im Sächsischen Landtag fordern weitere Maßnahmen, um rechtsextremen Tendenzen in den Sicherheitsbehörden zu begegnen. Innenexperte Valentin Lippmann nahm am Sonntag Bezug auf einen Polizeibeamten der Polizeidirektion Leipzig, der wegen des Verdachts, sich in Chats rechtsextremistisch und rassistisch geäußert haben zu sollen, vom Dienst suspendiert wurde. "Der Vorfall und dessen Reichweite müssen vollumfänglich aufgeklärt werden", forderte Lippmann. Dabei gelte es zu ergründen, ob der Beamte in weiteren Chatgruppen, auch mit sächsischen Polizeibediensteten, rechtsextreme Inhalte geteilt hat. Nur so könne es gelingen, eventuell bestehende Netzwerke umfassend aufzudecken."

Rechtsextreme Tendenzen in den Sicherheitsbehörden untergraben das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des staatlichen Gewaltmonopols und dürfen nicht einmal im Ansatz geduldet werden. Es braucht einmal mehr umfassende Anstrengungen gegen Verfassungsfeinde im Staatsdienst. Valentin Lippmann, Innenexperte der Grünen in Sachsen

Lippmann wandte sich in einer Presseerklärung direkt an Innenminister Roland Wöller (CDU) mit der "dringlichen Bitte, die im Innenministerium Anfang September eingerichtet Koordinierungsstelle für Extremismusabwehr und -prävention in den Sicherheitsbehörden, die auch eine anonyme Meldung von Verdachtsfällen zulässt, in der Polizei und Öffentlichkeit umfassend bekanntzumachen." Der Innenminister und die Polizeiführung müssten das deutliche Signal nach innen senden, dass Bediensteten, die rechtsextreme Vorfälle in den eigenen Reihen melden, der Rücken gestärkt werde.

Die im Freistaat mitregierenden Grünen wollen den Koalitionspartnern die Beauftragung einer wissenschaftlichen Studie zu rechtsextremen und menschenfeindlichen Positionen in den Sicherheitsbehörden in Sachsen vorschlagen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Sonnabend zum 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats in München ein konsequentes Vorgehen gegen rechtsextreme Netzwerke gefordert. "Die rechtsterroristischen Mordtaten der vergangenen Jahrzehnte waren nicht das Werk von Verwirrten", sagte er. Die Täter seien vielmehr "in Netzwerke des Hasses und der Gewalt" eingebunden gewesen.

Steinmeier beim Gedenkakt in München Bildrechte: dpa Wir wissen: Rechtsextremistische Netzwerke existieren. Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident

"Die Mordserie des NSU hat Licht in diesen toten Winkel der Strafverfolgung gebracht", so Steinmeier weiter. Hier sei zugleich deutlich geworden, dass "Ermittlungen ins Leere laufen, wenn sie nicht, wie es sein sollte, vorbehaltlos erfolgen".



Steinmeier wies in seiner Rede auch auf Vorkommnisse innerhalb der Polizeibehörden hin, etwa die unlängst aufgedeckte rechtsextreme Chatgruppe innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen. "Wegschauen ist nicht mehr erlaubt", sagte das Staatsoberhaupt.