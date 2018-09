Hartmann neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

Was macht eigentlich ein Fraktionsvorsitzender? Der Fraktionsvorsitzende vertritt unter anderem die Interessen der Fraktion gegenüber der Landesregierung. Zudem sitzt er in entscheidenden Verhandlungsrunden als "Oberverhandler" mit am Tisch und vertritt dort die Ziele seiner Fraktion. Im Vorfeld von Landtagswahlen ist er zudem für die Frage zuständig, welche Koalitionen nach einer Wahl eingegangen werden könnten und welche nicht.