Sachsens Innenminister will Asylbewerber mit unklarer Identität inhaftieren

Sachsen wünscht sich eine geänderte Gesetzesgrundlage, die ermöglicht, dass Asylbewerber für den Zeitraum ihrer Identitätsüberprüfung eingesperrt werden können. "Wir brauchen dieses Mittel, um konsequent und effektiv gegen Täuschung beim Asylverfahren vorgehen zu können", sagte Roland Wöller (CDU) am Freitag der Zeitung "Freie Presse". Der Bund dürfe diesbezüglich die Länder nicht alleinlassen, so der Minister. Diese Forderungen hat das Sächsische Innenministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. In der Vergangenheit hätten sich viele Rückführungen wegen der aufwendigen Identifizierungsverfahren verzögert. Auch tauchten immer wieder Menschen während des Verfahrens unter. Mit der Inhaftierung könnte das verhindert werden.

Wöller nimmt bei seinen Forderungen Bezug auf den tödlichen Messerangriff in Chemnitz Ende August. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Iraker, der bis Dienstag unter dringendem Tatverdacht stand, habe bei seinem Asylantrag gefälschte Personaldokumente vorgelegt, hieß es. Ein anderer noch flüchtiger Tatverdächtiger habe neben seiner offiziell bekannten Identität in sozialen Netzwerken andere Namen verwendet.

Im Rahmen der bundesweiten Asylverfahren prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Echtheit von Dokumenten. Wie Bamf-Sprecherin Theresa Lorenz erklärt, gehören dazu neben dem Nationalpass, auch Geburtsurkunden, Führerscheine und Zeugnisse. So hat das Bamf im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 45.316 Dokumente geprüft. Dabei erwiesen sich 1.071 Papiere als ge- oder verfälscht. Bei 2.586 Dokumenten ließ sich ihre Echtheit nicht abschließend bewerten. Die restlichen dem Bundesamt zur Überprüfung vorgelegten 41.659 Dokumente waren in Ordnung. Wie viele der gefälschten Papiere Asylverfahren aus Sachsen zuzuordnen sind, konnte Lorenz nicht sagen.

In Deutschland gibt es keine Gesetzesgrundlage, um Menschen mit unklarer Identität festzusetzten. Deshalb die Forderung des Innenministers an die Bundesregierung, so eine Regelung in das Aufenthaltsgesetz einzufügen. "Eine Identitätshaft wird nicht jeden treffen, man wird sich die Fälle genau angucken", erklärt dazu Jan Meinl, Sprecher des Sächsischen Innenministeriums, MDR SACHSEN. Es wäre ein Puzzleteil bei der Lösung eines komplexen Problems. Etliche EU-Länder hätten solch eine Regelung in ihren Gesetzen verankert. Meinl nennt unter anderem die Länder Belgien, Griechenland, Slowakei, Zypern, Irland, Finnland, Ungarn und die Niederlande.