Es ist durchaus eine Kritik an der SPD, die an der richtigen Stelle ansetzen muss. Die SPD wollte in die Opposition gehen, weil sie bemerkt hatte, dass die Union während zweier großer Koalitionen im Grunde alle plausiblen SPD Positionen übernommen hatte. Das hat der SPD den politischen Manövrierspielraum so weit verengt, dass am Schluss ein verheerendes Wahlergebnis herausgekommen ist. Was die SPD nicht bedenkt ist, dass sie selbst schuld daran ist. Mit der ständigen Forderung, die Union solle einen Trennstrich gegenüber dem rechten Rand ziehen und in der politischen Mitte bleiben, werden sie nichts erreichen. Im Grunde müsste die SPD aber die Union auffordern, den rechten Rand zu integrieren und ihr in der politischen Mitte mehr Platz zu geben.

Werner Patzelt ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden und Publizist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK